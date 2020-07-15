Шествие «Бессмертного полка» вновь может быть перенесено из-за коронавируса

Изначально «Бессмертный полк» планировалось провести традиционно 9 мая, в День Победы. Однако, свои коррективы в планы внесла коронавирусная инфекция, и мероприятие было перенесено из соображений безопасности. Позднее, президент России Владимир Путин выступил с инициативой о том, что шествие можно провести в День Военно-Морского Флота.

Тем временем, день ВМФ уже совсем скоро, а эпидемиологическая обстановка пока еще не является благосклонной. Из-за этого в СМИ начала появляться информация об очередном переносе «Бессмертного полка». На вопросы по этому поводу ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он рассказал, что пока не знает ни о каких мыслях президента о переносе, но, если таковые появятся, он обязательно о них сообщит. Пока что, никаких слов об очередном переносе от него не поступало.

Прокомментировал ситуацию и председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой. Актер рассказал, что акция может пройти 2 или 3 сентября. Об этом сообщают РИА-новости.

В любом случае, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу, необходимо тщательно изучить ситуацию с заболеваемостью, чтобы не подвергать риску участников «Бессмертного полка», среди которых находятся и пожилые люди, входящие в группу риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ.