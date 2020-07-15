Названы самые популярные водоемы Петербурга и Ленобласти

Названы самые популярные водоемы Петербурга и Ленобласти
Озеро Донцо оказалось самым популярным. Фото: gazeta.spb

Эксперты составили список водоемов, которые пользуются большой популярностью среди жителей Петербурга и Ленинградской области.

По данным сайта «Peterburg2», за период с мая по июль информацию об областных озерах искали более 50 тысяч пользователей. Так, самым популярным водоемом оказалось озеро Донцо, что в Волосовском районе области. За три месяца страницу озера посетили более 12 тысяч человек.

Однако, большинство туристов, отдохнувших на озере Донцо, остались недовольны водоемом — озеро набрало лишь 4,42 балла из 10. Отдыхающим не понравилось многолюдность и мусор на пляже.

Также жителям города и области нравится озеро Ферменское в Парголово, которым интересовались 4308 человек, а 2999 пользователей искали информацию об озере Хепоярви в Токсово. Последнее отдыхающие оценили на 9 баллов из 10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что список водоемов Ленобласти , где можно купаться, сузился.

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