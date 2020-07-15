Законопроект о проведении многодневного голосования прошел II чтение в Госдуме

Сегодня, 15 июля, состоялось пленарное заседание в Госдуме. На нем во втором чтении приняли поправки в избирательное законодательство.

Известно, что изменения внесены в законопроект о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Он был принят еще в 2012 году. Об этом сообщают РИА-новости.

В случае принятия данной инициативы, граждане России смогут принимать участие в голосованиях (как местных, так и думских) в течение трех дней. При этом, считаться голоса будут ежедневно после закрытия избирательных участков. Стоит отметить, что голосовать из дома будет возможно и при таком формате голосования.

Напомним, разговоры о возможности проведения многодневного голосования, начались после успешного общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Впервые голосование длилось целую неделю. Данная мера была принята ради организации безопасности граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам.