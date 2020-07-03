Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК обнародовал конечные результаты

Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК обнародовал конечные результаты
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Жители России подтвердили, что хотят вступления в силу поправок к Конституции.

Утвержденные результаты, обнародованные ЦИК гласят, что за поправки выступили 77,92% граждан, участвующих в голосовании, а против — 21,27%. Общая явка по России составила 67,97%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, сегодня, 3 июля, подтвердила, что сомнений в правдивости и легитимности итогов голосования нет. Жители России свободно выразили свою гражданскую позицию.

По словам Памфиловой, общероссийское голосование было максимально прозрачным, благодаря наблюдателям, которых было действительно много. Подчеркнула глава ЦИК и то, что все меры безопасности, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции были соблюдены. Специально для этого были введены альтернативные способы голосования, включая надомное и удаленное. Об этом сообщает ТАСС.

Отдельно Памфилова поблагодарила жителей России, которые поучаствовали в важном для страны решении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за поправки в Конституцию в Петербурге проголосовали 2,2 млн человек.

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