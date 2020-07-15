Теплосети испытают в двух районах Петербурга 16 июля

Теплосети испытают в двух районах Петербурга 16 июля
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» готовятся приступить к гидравлическим испытаниям во Фрунзенском и Невском районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети». Трубы в этих районах будут проверять на прочность в четверг, 16 июля. Во время испытания температура воды в сетях не будет превышать 40 градусов.

В «Теплосети» обратились к местным жителям с просьбой сообщать о возможных прорывах и затоплениях в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112. Также петербуржцам напомнили, что приближаться к местам вытекания воды, а также пытаться проехать или пройти по затопленной территории запрещено, поскольку грунт в этих местах может провалиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду «Теплосеть» проведет испытания труб в трех районах Петербурга.

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