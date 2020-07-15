Воздействие сильной магнитной бури могут почувствовать на себе жители России

Солнечная энергия может плохо воздействовать на россиян в пик своей особой активности, которая придется на период с 15 по 17 июля.

В эти дни следует быть внимательным к своего самочувствию. Даже полностью здоровые люди могут испытывать недомогания в виде потери концентрации, учащения сердечного ритма и ухудшения настроения. Об этом сообщает «МедикФорум».

Во время выбросов больших потоков энергии, жители планеты могут испытывать тревожность и не иметь возможности полноценно спать. В такие моменты повышает раздражительность и агрессивность, поэтому ссор лучше избегать, чтобы не наговорить близким людям лишнего.

Людям с проблемами со здоровьем необходимо всегда иметь под рукой лекарства и почаще находиться на свежем воздухе.

Решение важных проблем и дел стоит отложить. Сфокусировать свое внимание во время магнитных бурь достаточно сложно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магнитная буря обрушилась на Землю.