Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей отставке

Интересы актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, представляет защитник Эльман Пашаев.

В последние дни стали появляться слухи, что артист подыскивает себе нового адвоката. На это отреагировал сам Пашаев. Он уверяет, что его от актера не сможет убрать даже танк и, что Ефремов умный мужчина и понимает, что какие-либо слухи относительно него специально направлены на то, чтобы дискредитировать защитника. Так что, ничего у недоброжелателей не выйдет.

Подметил Пашаев и свои заслуги. Например то, что ему сразу же после происшествия удалось вызволить Ефремова домой, хотя обычно в таких случаях помещают под стражу. Дополнительно защитник подчеркнул, что у него с Ефремовым хорошие отношения, основанные на взаимном доверии. Об этом сообщает «СтарХит».

Напомним, ДТП произошло в центре Москвы, 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречку и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Ефремов при этом не пострадал. После экспертизы было установлено, что за руль артист сел в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова озвучил сумму исковых требований от потерпевших.