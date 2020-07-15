Представители петербургских ТЦ обратились к Путину с просьбой разрешить им открыться

Торгово-развлекательные центры не работают с марта, то есть, с самого начала введения коронавирусных ограничений. Сейчас уже середина июля, а прогнозов по открытию ТЦ даже нет. Тысячи человек не могут продолжать работать, а магазины тонут в долгах из-за невозможности погасить арендную плату.

В связи с этим, представители ТЦ написали обращение в адрес президента России Владимира Путина. На данный момент большая экономическая отрасль просто бездействует. В документе отдельно отмечено, что в торговых центрах можно сделать все необходимое для обеспечения безопасности посетителей. Современные вентиляционные системы и обеззараживание воздуха могут препятствовать распространению вирусов. Также, можно организовать и социальную дистанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Свои подписи под посланием поставили представители «Галереи», «Лето», «Заневского Каскада», «Атмосферы» и многих других.

Примечательно, что в городе постепенно снимаются все ограничительные меры. Но открыть ТЦ власти города намерены лишь на последнем этапе снятия ограничений. Когда это будет — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры Петербурга решили пожаловаться на Смольный в ФАС.