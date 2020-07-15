В России выписали первых добровольцев после вакцины от коронавируса

В России выписали первых добровольцев после вакцины от коронавируса
Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

Все волонтеры чувствуют себя хорошо и уже отправились домой.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Добровольцы испытывали на себе вакцину от коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они «перенесли ее абсолютно хорошо», делится главный исследователь Елена Смолярчук. Эксперт отметила, что нужно наладить производство вакцины – процесс может занять несколько месяцев.

Напоминаем, что об испытаниях вакцины также рассказывали директор директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Он также заявлял, что все идет хорошо и есть надежда на успех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что антитела к коронавирусу имеются у 8% петербуржцев.

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В России выписали первых добровольцев после вакцины от коронавируса