В Роспотребнадзоре заявили о заболевших футболистах «Уфы»

Выявлены новые случаи заражения – положительные тесты еще у двух игроков.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Роспотребнадзор выявил два случая заражения коронавирусом в футбольном клубе «Уфа». Игроков уже удалось изолировать, теперь проявляют людей, которые с ними контактировали. У остальных футболистов инфекции не выявлено, симптомов также не наблюдается.

Клуб продолжает готовиться к матчу 29-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в четверг в столице Башкирии.

Напоминаем, что до этого положительный тест на коронавирус уже получил один из представителей «Уфы». О его состоянии ничего не говорится, его отправили на карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников не понимает мер борьбы с коронавирусом.