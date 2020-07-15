Доктор Мясников не понимает мер борьбы с коронавирусом

Он считает, некоторые из них лишены логики и нужно менять тактику.
Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем в своем Instagram-аккаунте рассказал доктор Александр Мясников. Он заявил, что коронавирус остается с человечеством навсегда и поэтому нужно менять тактику борьбы с инфекцией. Эксперт подчеркнул, что коронавирус невозможно сдержать никакими мерами, важно, чтобы люди не болели и не умирали в больших количествах. Мясников отметил, что врачи знают, кто находится в зоне риска – ими и нужно заниматься в первую очередь. Он не понимает, для чего делать «миллиона и миллионы тестов», ведь не удастся выявить всех зараженных.
Мясников добавил, что люди не боятся самой болезни, их пугает «гиперактивность принимаемых мер».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал неактуальные правила ЗОЖ.