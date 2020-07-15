В Москве от коронавируса за сутки скончались 24 человека

В Москве от коронавируса за сутки скончались 24 человека
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

Всего в столице инфекция унесла жизни 4258 пациентов.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. В Москве за прошедшие сутки скончались 24 человека – у них были сданы положительные результаты теста на коронавирус, а также стоял диагноз пневмония. Таким образом, в столице из-за инфекции погибли 4258 пациентов. Эксперты надеются, что граждане будут соблюдать меры предосторожности, а также при первых же симптомах ОРВИ обращаться в больницу.

Напоминаем, что в мире количество зараженных с каждым днем растет – оно уже достигло 13,3 миллионов человек. Летальных исходов – 578 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус.

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Москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус