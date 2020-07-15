Москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

Москвичи смогут бесплатно сдать тест на коронавирус
В сутки можно делать до 50 тысяч тестов. Фото: Baltphoto

В день анализы могут сдавать 50 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову. С 16 числа в Москве можно будет сдать ПРЦ-тест на коронавирус абсолютно бесплатно. Анализы принимают в 207 городских поликлиниках, они готовы принять до 50 тысяч человек в сутки. Для того, чтобы их сдать, нужно записать онлайн на посещение учреждения. Расписание будет выложено на ближайшие две недели.

«Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться»,

— сказала Ракова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников не понимает мер борьбы с коронавирусом. Он считает, некоторые из них лишены логики и нужно менять тактику.

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