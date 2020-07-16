Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над сыном

Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над сыном
Следствие полагает, что мужчина несколько раз надругался над сыном. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 44-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего сына.

Мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Следствие полагает, что мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие над сыном 2009 года рождения. Ребенок подвергался домогательствам в квартире одного из домов в Красносельском районе и в других неустановленных местах.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 27-летнему жителю Петербурга предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек 14 и 15 лет. Мужчина заманил школьниц в квартиру на набережной Черной речки, а затем совершил насилие.

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