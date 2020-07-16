С примесями песка: жители дома на Парашютной пожаловались на грязную воду

С примесями песка: жители дома на Парашютной пожаловались на грязную воду
Вода поступала с примесями песка. Фото: Pixabay

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку в управляющей компании «Комфорт Сервис». Их визит был вызван обращениями жителей дома на Парашютной улице.

Прибывшие сотрудники установили, что в доме №61 корпус 3 поступает вода с примесями песка. В ходе проверки мутность воды превысила допустимую норму.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, проверка показала, что техобслуживание внутренней системы водоснабжения, в том числе фильтров, это обязанность управляющей компании.

В результате гендиректору организации было внесено представление об устранении жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура обнаружила сайты по продаже нелегального оружия. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

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