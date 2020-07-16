Пугающий прохожих игрушечным автоматом на Римского-Корсакова пьяница попался полиции

Пугающий прохожих игрушечным автоматом на Римского-Корсакова пьяница попался полиции
Мужчина гулял с автоматом. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали пьяного мужчину, который пугал прохожих игрушечным автоматом.

Инцидент произошел сегодня, 16 июля, у дома №71 на проспекте Римского-Корсакова. В отдел полиции обратились прохожие. Стражам порядка рассказали о мужчине, который гуляет с предметом, похожим на автомат.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие полицейские задержали на месте 42-летнего мужчину, который живет случайными заработками ремонтом.

Мужчину доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство с последующим принятием мер в виде административного ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий силой повез пожилую петербурженку в банк ради 500 тысяч.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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