Рабочий силой повез пожилую петербурженку в банк ради 500 тысяч

В Ломоносовском районе Петербурга рабочий силой пытался заставить пожилую жительницу заплатить за ремонт.

Инцидент произошел во вторник, 14 июля, в поселке Большая Ижора. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что к ней приехал мужчина и сообщил, что он занимается ремонтом домов. После женщина попросила его отремонтировать сарай.

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже на участок заявительницы привезли стройматериалы и уведомили ее об оплате за ремонт в размере 200 тыс. рублей.

На следующий день сумма внезапно увеличилась на 300 тыс. рублей. В итоге один из рабочих поехал вместе с заказчицей по отделениям банков в попытках снять деньги, однако бдительные сотрудники «Сбербанка» отказывали в выдаче финансов, видя давления на пожилую женщину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка отдала двум женщинам в масках 288 тысяч за «снятие порчи».