На Славе пенсионерка отдала двум женщинам в масках 288 тысяч за «снятие порчи»

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка заплатила 288 тыс. рублей за «снятие порчи». Полицейские начали розыск двух мошенниц.

В среду, 15 июля, в отдел полиции обратилась 88-летняя женщина, проживающая в доме №36 по проспекту Славы. Она рассказала, что в период с 9:30 до 10:30 у дома к ней подошли две неизвестные женщины, которые под предлогом снятия порчи выманили у нее крупную сумму денег.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница указала полиции приметы злоумышленниц, одна из них — «цыганской» внешности, обе были в медицинских масках.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино пенсионерка перевела «банковским мошенникам» почти 190 тыс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.