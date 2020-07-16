Избившего прохожих петербуржца приговорили к исправительным работам

Суд в Петербурге вынес решение по делу о хулиганстве. Мужчину приговорили к исправительным работам за избиение четырех прохожих.

Установлено, что подсудимый вместе с другом обедал в одном из питейных заведений Петербурга. На выходе из бара между его другом и неизвестным мужчиной завязалась потасовка, после чего оппонент скрылся.

«Однако вместо того, чтобы вызвать сотрудников полиции, Евсеев [подсудимый — прим. ред.] решил преследовать обидчика своего друга», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчина стал бегать за прохожими и бить их руками и ногами. Он также применил неустановленный предмет, похожий на газовый баллончик. Четверо потерпевших получили телесные повреждения, которые оцениваются как легкий вред здоровью. У одного из них диагностирован ожог глаза.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Отбывать наказание он будет по основному месту работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят двух иностранцев. Следствие считает, что они причастны к серии разбойных нападений на продовольственные и ювелирные магазины.