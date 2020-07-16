В Петербурге двух членов банды судят за разбои в магазинах

В Петербурге двух членов банды судят за разбои в магазинах
Бандиты нападали на магазины с битами, пистолетами и ножами. Фото: unsplash.com

Перед судом в Петербурге предстанут двое иностранцев. Следствие считает, что они причастны к серии разбойных нападений на продовольственные и ювелирные магазины.

Мужчин судят по статьям «бандитизм», «разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые состояли в банде. Её участники с ноября 2012 года по июнь 2013 совершили шесть разбойных нападений на магазины. Работникам они угрожали пистолетами, ножами и битами.

Сумма ущерба от действий банды оценивается в 10 млн рублей.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы будут направлены в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

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