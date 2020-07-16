Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится

Шествие &#171;Бессмертного полка&#187; 26 июля не состоится
Акция "Бессмертный полк". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России отменили шествие «Бессмертного полка», которое было запланировано на 26 июля.

Решение о дате проведения акции примут, когда в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу объединенного общественного движения «Бессмертный полк России».

Как сообщается на сайте общественного движения, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой предложил перенести проведение акции на День Победы 9 мая 2021 года, чтобы была возможность провести ее в полноценном формате.

Марш «Бессмертного полка» должен был состояться 9 мая. Перенести его пришлось из-за пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Акция в этом году прошла в онлайн-режиме.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция бессмертный полк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала года Петербург отправил в США 680 тонн мороженого
В убийстве петербуржца, тело которого было выброшено в мусорный контейнер, ...
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится
На развязке КАД с Парашютной перекроют съезд
Петербург закупит новые автобусы на 423 млн рублей
Застрявших в Москве после Бали петербуржцев развезли по домам
Сербская авиакомпания запустила продажу билетов в Петербург с августа
В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи