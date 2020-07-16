Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится

В России отменили шествие «Бессмертного полка», которое было запланировано на 26 июля.

Решение о дате проведения акции примут, когда в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу объединенного общественного движения «Бессмертный полк России».

Как сообщается на сайте общественного движения, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой предложил перенести проведение акции на День Победы 9 мая 2021 года, чтобы была возможность провести ее в полноценном формате.

Марш «Бессмертного полка» должен был состояться 9 мая. Перенести его пришлось из-за пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Акция в этом году прошла в онлайн-режиме.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ.