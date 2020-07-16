Киностудия «Ленфильм» анонсировала открытие пространства Kino Corner

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Арт-объект появится на территории «Ленфильма» на Петроградской стороне.

Свою работу культурное пространство начнет уже с 15 августа. Примечательно, что вход будет бесплатным для всех желающих. Для организации нового досугового места киностудия выделила 1,2 тысячи квадратных метров своей площади. Об этом сообщила врио гендиректора «Ленфильма» Инесса Юрченко.

Само пространство создадут совместно с творческой группой Studio93. Стены домов, находящиеся в зоне объекта, украсят работами профессиональных граффитистов.

Известно, что в Kino Korner установят открытую сцену, где продемонстрировать свой талант смогут все, кто этого захочет. Сотрудничество планируется с различными артистами и уличными театрами города. Также, посетителям будет чем подкрепиться — некоторые заведения общепита установят в пространстве свои фудтраки.

Организаторы делают акцент на молодежь, любящую творчество. Каждые выходные в арт-объекте будут устраиваться кинопоказы, мастер-классы, и многое другое.

Проработает пространство до 30 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер Алексей Герман рассказал о текущем состоянии «Ленфильма».