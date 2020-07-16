Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге 19 июля разведут 4 моста

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице идет активная подготовка к масштабному мероприятию — Дню Военно-Морского Флота. В связи с этим были анонсированы некоторые изменения в работе городских переправ.

Водителей транспортных средств предупреждают, что 19 июля в дневное время разведут четыре моста — Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. Проехать по ним будет невозможно с 11:00 до 12:15.

Эти же переправы, но в другие дни будут разведены до 6 утра в ночь на 17, 18, 20, 24 и 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста». Полный список временных ограничений, касающихся работы мостов и проезда транспорта можно посмотреть на сайте организации.

Напомним, военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, пройдет в Петербурге 26 июля. В нем задействуют 46 современных кораблей и подлодок различных флотов. Во время воздушной части мероприятия в небо поднимутся 42 самолета и вертолета. Посмотреть лично парад смогут лишь специальные гости. Для зрителей будет вестись прямая трансляция по телевидению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День ВМФ в Кронштадт можно будет попасть только по пропускам.