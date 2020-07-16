Матч между «Сочи» и «Тамбовом» отменен из-за вспышки коронавируса

Заболевание выявили у 9 представителей футбольного клуба «Сочи».

Сегодня, 16 июля, должен был состояться очередной матч Российской Премьер-лиги, в рамках его предпоследнего 29-го тура. Однако, его пришлось отменить из-за пришедших результатов тестирования клуба из Краснодарского края, которые оказались положительными.

В середине дня пресс-служба РПЛ сообщила, что матч в Нижнем Новгороде отменен из-за коронавируса.

О результатах своих анализов некоторые игроки и представители сочинского клуба узнали непосредственно в Нижнем Новгороде. Оставаться на карантин они там не стали, а улетели домой.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда приняла решение не выходить сегодня на поле, чтобы не подвергать никого опасности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Сочи» опровергли информацию о готовности платить Кокорину 3 млн евро в год.