Счетная палата предупредила о возможном росте числа обманутых дольщиков

Счетная палата предупредила о возможном росте числа обманутых дольщиков
В России строят более трех тысячи жилых домов. Фото: pixabay.com

На это есть сразу несколько причин, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Информацией поделился аудитор счетной палаты Светлана Орлова. В ведомстве считают, что вероятен рост числа обманутых дольщиков. Во-первых, из-за снизившейся покупательской способности у россиян, во-вторых, из-за банкротства средних и малых предприятий. Эти проблемы стали актуальными на фоне пандемии коронавируса, отметила Орлова.

На данный момент в России строят 3137 жилых домов, на что уйдет 686 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти застройщики переходят на схему эскроу-счетов.

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