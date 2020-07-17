Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов для спасения племянника

Полиция Невского района Петербурга разыскивает неизвестных мошенников. Обманом им удалось выманить у пенсионера 9 тыс. долларов.
В полицию 16 июля обратился 69-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Голос представился его племянником и рассказал, что сбил на автомобиле девушку. Трубку «племянник» передал якобы сотруднику полиции.
«Тот [полицейский — прим.ред.] сообщил, что необходимо заплатить родственникам пострадавшей девушки 500000 рублей и тогда племянника отпустят», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
«Племянник» сообщил, что за деньгами приедет мужчина по имени «Антон». Пенсионер передал незнакомцу 9 тыс. долларов.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленников разыскивает полиция.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Колпино отдала банковским мошенникам около 190 тыс. рублей.