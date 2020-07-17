Рынок новостроек в Санкт-Петербурге: чем могут быть полезны классифайды застройщикам

Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости», рассказывает, почему застройщикам важно быть рядом с клиентом на всех этапах принятия решения, не дожидаясь звонка в офисе, и как в этом могут помочь классифайды.

Сложно представить более благоприятное время для приобретения квартиры в новостройке, чем посткарантинный период: стремительное оживление рынка, низкие ставки по ипотеке, активное развитие дистанционных услуг. Неудивительно, что сейчас рынок недвижимости, и в частности новостроек, активно восстанавливается и даже во многом обгоняет прошлогодние показатели. Так, во втором квартале 2020 года предложение о покупке жилья в новых домах Санкт-Петербурга показало стремительный рост в 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это же время спрос увеличился на 6,2% и, по оценкам аналитиков, продолжит расти. Именно поэтому застройщикам сейчас важно быть в тесном контакте с покупателями и хорошо себя зарекомендовать.

Знакомство с первого клика

Интернет — стартовая площадка, откуда начинается поиск информации для дальнейшей покупки квартиры в новом доме. Зачастую это не просто точка входа на рынок недвижимости, но и место для принятия окончательного решения о приобретении жилья. Просмотр фотографий объектов, сравнение разных локаций, знакомство с историей компании застройщика — все это позволяет пользователю перейти от фантазий о собственном жилье к конкретным действиям для совершения сделки.

Например, согласно отчетам международной исследовательской компании Nielsen, покупателям необходимо в среднем 3,2 месяца, чтобы из всего многообразия объектов на рынке недвижимости найти ту самую единственную квартиру. Дольше всех присматриваются те, кто совершает покупку на собственные средства, им требуется примерно 68 дней, а тем, кто оформлял ипотеку, — 53 дня.

Именно поэтому застройщикам крайне важно позаботиться о доступности и корректности всей информации в интернете об их компании. Одна из верных стратегий — быть рядом с потенциальным покупателем на всех этапах принятия решения. Не нужно ждать, когда клиент сам позвонит в офис, лучше действовать на опережение и предугадывать его желания. А в этом как раз могут помочь классифайды. Но как? Давайте разбираться.

Место встречи — классифайд

Классифайды, или по-другому платформы с объявлениями, — места с наибольшей концентрацией людей, готовых совершить сделку. Случайных пользователей здесь нет: у них уже есть цель (покупка недвижимости) и желание воплотить ее в жизнь. В России такие площадки активно растут год от года, чему во многом способствует высокий уровень доверия как продавцов, так и покупателей.

Именно поэтому застройщикам крайне важно представить свои объекты на классифайдах, поскольку, зайдя в интернет, покупатели первым делом отправляются на эти платформы объявлений. Такие площадки становятся основным источником формирования спроса для застройщиков, поэтому необходимо тщательно следить за корректностью всей информации об объектах и планировать отдельную стратегию продвижения. Классифайды за время своего многолетнего существования уже накопили значительный объем знаний о покупателях, поскольку 92% пользователей перед покупкой жилья обязательно заглянут в интернет в поисках нужной информации, а после — отправятся на просмотры именно в тех объектах, информацию о которых нашли в интернете. Большие данные позволяют не только работать с хорошо известными инструментами, такими как: таргетинг и ретаргетинг, но и переходить к более прогрессивным подходам, например, машинному обучению и искусственному интеллекту.

Никакого волшебства, только big data

Набрав такую критическую массу знаний, классифайды помогают продавцам и покупателям найти друг друга за короткий срок и сделать их общение максимально удобным и понятным.

Например, сейчас активно используется «умное» ранжирование поиска, при котором посетителям показываются максимально релевантные объявления по их индивидуальным предпочтениям. Так, у Авито есть система персональных рекомендаций на главной странице, что позволяет просматривать специально подобранные варианты без использования специальных фильтров. Особый акцент классифайды делают на адаптацию контента и алгоритмов для мобильных устройств, ведь именно с них приходит более 70% запросов на рынке недвижимости.

Искусственный интеллект анализирует поведение покупателей и помогает им быстрее найти нужные варианты, даже если от них ранее не поступало подобных запросов. Классифайды позволяют создать новые и удобные сценарии поиска на рынке недвижимости, что значительно увеличивает приток пользователей и доверие к таким площадкам.