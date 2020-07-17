В Петербурге нашли еще двух жертв секты «Орден пути»

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: кадр видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: кадр видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга установила еще два эпизода в деле секты «Орден пути». Потерпевшими оказались 33-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые отдали более 6 млн рублей за мнимые услуги.

Клиентов обманывала более 10 лет. Правоохранители установили, что секта под видом психологических тренингов убеждала потерпевших в необходимости платных услуг магического характера. Клиентам обещали гарантии защиты жизни, здоровья и семьи от рисков и негативного воздействия.

«В общей сложности по двум этим фактам за 10 лет аферистка завладела 1 миллионов 200 тысячами рублей женщины и 5 миллионами рублей мужчины», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Глава секты задержана по подозрению в мошенничестве. Женщина находится под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что секта «Орден пути» могла обмануть 48-летнего мужчину на 1,5 млн рублей.