Закрытие фитнес-центров негативно скажется на здоровье петербуржцев

В целом по России речь идет о сокращении рынка на 70%. Фото: pixabay

В целом по России речь идет о сокращении рынка на 70%. Фото: pixabay

В Петербурге из-за сложной эпидемиологической ситуации оказалась под вопросом реализация нацпроекта «Демография», включающего развитие медицины, диагностики и увеличение продолжительности жизни. Одна из проблем в том, что в городе массово закрываются фитнес-клубы, а поддержки, оказываемой властями, оказалось недостаточно.

После снятия ряда ограничений в Северной столице возобновили работу 140 спортобъектов, из которых 65 — это спортшколы, подведомственные спорткомитету и администрациям районов. Стоит отметить, что фитнес-клубов в городе более 700, а значит доля заработавших спортцентров очень мала. По прогнозам экспертов, карантинные меры приведут к сокращению фитнес-индустрии до 30%.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия24», главным достижением прошлого года стало увеличение продолжительности жизни граждан — до 73,4 года. Также она отметила снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхания и пневмонии.

Как сообщила «Мойка78», медики уверены, что сейчас спорт еще больше нужен людям, так как регулярные физические нагрузки повышают иммунитет, уменьшая риск инфицирования Covid-19. Немаловажна активность и для людей, кто уже перенес коронавирус.

Представители фитнес-индустрии также отмечают, что в открытых залах значительно снизился поток посетителей, из-за чего компании не получают должных доходов. Другой главной проблемой являются платежи – не все готовы платить за аренду и держаться за место на рынке. Они надеются, что правительство города не будет игнорировать данную индустрию и поможет бизнесу решить эти вопросы. Так появится возможность сохранить показатели, достигнутые в ходе реализации нацпроекта «Демография».

Представители уверены, что необходимо пересмотреть требования Роспотребнадзора по допуску фитнес-клубов к работе, так как считают их довольно жесткими. По этой причине фитнес-клубы России объединились и направили письмо президенту Владимиру Путину, под которым подписались более 5 тыс. частных спортцентров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об открытии фитнес-центров в Петербурге после ослабления ограничений.