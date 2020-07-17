Росгвардейцы нашли в Коммунаре дух потерявшихся девочек 6 и 8 лет

Росгвардейцы нашли в Коммунаре дух потерявшихся девочек 6 и 8 лет
Детей передали полиции. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии нашли двух заблудившихся девочек 6 и 8 лет. Они прошли 10 километров в поисках дороги домой.

В четверг, 16 июля, правоохранителям поступила информация, что около 14 часов в садоводстве «Березовая Роща» девочка пошла в гости к проживающей по соседству подруге. Они пошли гулять, но домой не вернулись.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области, заблудившихся детей нашли в городе Коммунар около 18:30, после чего передали в территориальный отдел полиции, о чем известили также родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи проверяют, почему была травмирована двухлетняя девочка в Тихвине.

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