В Выборге начали работать аттракционы, дети ходят без масок

В Выборге на Рыночной площади заработали аттракционы, что вызвало большое внимание местных жителей.

Информация об этом появилась в пятницу, 17 июля, в сообществе «Мой Выборг» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, детей пускают только в масках, однако фотографии свидетельствуют об обратном – на них ни одного маленького посетителя, который был бы защищен средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что на данном этапе снятия ограничений открытие парков развлечений и аттракционов не предусматривается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге в августе пройдет средневековый фестиваль.