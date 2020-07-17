В 2020 году в Петербурге отремонтировали 30 улиц

На сегодняшний день в Петербурге ремонт выполнен на 30 участках городских дорог. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас дорожные работы продолжаются на 17 объектах. Всего на 2020 год запланировано отремонтировать участки по 84 адресам.

За время с начала года отремонтированы, в частности, Петергофское шоссе, участок Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы, Московский проспект от Сенной площади до набережной Обводного канала. На последнем участке занизили бордюры, чтобы сделать тротуары более доступными для маломобильных категорий граждан.

Среди участков, где продолжаются дорожные работы — Кондратьевский проспект, Малая Балканская улица, проспект Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры.

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отремонтировали дублер трассы «Скандинавия».