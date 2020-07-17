Лихач на каршеринге задел троллейбус и чудом не влетел в остановку

Вечером в пятницу, 17 июля, на юго-западе Петербурга произошла автомобильная авария, участниками которой стали каршеринг и троллейбус.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По рассказам петербуржцев, все произошло на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев.

Водитель каршеринга несся по дороге на большой скорости, пытаясь успеть проехать на мигающий светофор. Перед ним ехал троллейбус, который выполнял разворот. Водитель легковушки вовремя не затормозил и зацепил общественный транспорт.

После этого он улетел в сторону тротуара и врезался в забор рядом с автобусной остановкой. К счастью, пешеходов поблизости не было.

«Как итог — у нас огромная очередь из троллейбусов», — говорят очевидцы.

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