После ДТП на 7-й Красноармейской госпитализирована женщина-пешеход

Сегодня вечером в Адмиралтейском районе Петербурга случилось серьезное дорожное происшествие, которое не обошлось без пострадавших.

Об аварии на 7-й Красноармейской улице сообщили в городском управлении ГИБДД. Все произошло примерно в 19:39 у дома №30. По улице ехала иномарка Renault. В этот момент 35-летняя женщина вышла на «зебру», чтобы перейти проезжую часть. 34-летний водитель, по всей видимости, не успел среагировать, и в итоге наехал на пешехода.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу на карете скорой помощи. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и Суворовского.