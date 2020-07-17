После ДТП на 7-й Красноармейской госпитализирована женщина-пешеход

После ДТП на 7-й Красноармейской госпитализирована женщина-пешеход
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня вечером в Адмиралтейском районе Петербурга случилось серьезное дорожное происшествие, которое не обошлось без пострадавших.

Об аварии на 7-й Красноармейской улице сообщили в городском управлении ГИБДД. Все произошло примерно в 19:39 у дома №30. По улице ехала иномарка Renault. В этот момент 35-летняя женщина вышла на «зебру», чтобы перейти проезжую часть. 34-летний водитель, по всей видимости, не успел среагировать, и в итоге наехал на пешехода.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу на карете скорой помощи. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и Суворовского.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп наезд на пешехода новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК проверяет факт разлива топлива на Байкале
Петербургская медицина названа одной из лучших в России
Лихач на каршеринге задел троллейбус и чудом не влетел в остановку
В Турции рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Россией
Счастливчик из Москвы выиграл в лотерею 300 млн рублей
Врач рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
После ДТП на 7-й Красноармейской госпитализирована женщина-пешеход
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на август