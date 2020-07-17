Взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие

Один человек получил травмы при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве. На месте работают специалисты.

У вестибюля метро на проспекте победы взорвалось неизвестное устройство, которое находилось в мусорной урне. Все произошло 20:08 (время совпадает с московским). Медицинская помощь потребовалась одному человеку, проходившему мимо урны в момент взрыва. Он получил травму ноги. Происшествие не повлияло на работу станции метро.

На месте происшествия работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие сотрудники профильных служб. Других подозрительных предметов поблизости найдено не было. Обо всем сообщает РБК.

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