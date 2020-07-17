Взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие

Взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие
Место происшествия в Киеве. Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

Один человек получил травмы при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве. На месте работают специалисты.

У вестибюля метро на проспекте победы взорвалось неизвестное устройство, которое находилось в мусорной урне. Все произошло 20:08 (время совпадает с московским). Медицинская помощь потребовалась одному человеку, проходившему мимо урны в момент взрыва. Он получил травму ноги. Происшествие не повлияло на работу станции метро.

На месте происшествия работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие сотрудники профильных служб. Других подозрительных предметов поблизости найдено не было. Обо всем сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина взорвал банкомат на Васильевском, но остался без денег. Во время взлома купюроприемника сработала сигнализация, и злоумышленнику пришлось бежать.

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