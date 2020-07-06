Мужчина взорвал банкомат на Васильевском, но остался без денег

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный попытался обчистить банкомат. Мужчина накачал его газом и взорвал, но забрать деньги не успел.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 5 июля на улице Карташихина. Неизвестный попытался вскрыть банкомат: накачал его газом, поджег и взорвал. Завершить начатое он хотел с помощью отвертки, но не смог.

Во время взлома купюроприемника сработала сигнализация, и злоумышленнику пришлось бежать. С места происшествия он скрылся с пустыми руками.

В этот же день подозреваемого задержали на набережной Макарова. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обчистили банкомат на проспекте Энтузиастов. Мужчина похитил деньги путем инициирования операции по банковской карте без внесения наличных.