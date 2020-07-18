В Ленобласти ищут злоумышленника, обокравшего квартиру инженера

Мужчина обратился в правоохранительные органы, когда не досчитался ценных вещей.
Квартирная кража произошла в пятницу, 17 июля. В полицию Кировского района поступил сигнал от 55-летнего мужчины, который рассказал, что в период с 12:00 до 14:00 в его квартиру в Отрадном пробрался неизвестный, украл его вещи и ушел с места преступления. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В общей сложности, в улов злоумышленника вошли: 3000 рублей наличными, планшет, альбом с иностранными монетами, а также металлический кейс с цепочкой, золотым крестом и двумя парами сережек из золота.
Общая сумма ущерба оценена в 58 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемого.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе произошла крупная квартирная кража.