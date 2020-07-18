В Ленобласти у пенсионерки украли деньги из бюстгальтера

В Ленобласти у пенсионерки украли деньги из бюстгальтера
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Оригинальное место хранение не уберегло денежные средства.

Инцидент произошел в четверг, 16 июля, в Сланцевском районе Ленобласти. В правоохранительные органы обратилась пожилая женщина 1951 года рождения. Она рассказала, что вечером со своим знакомым, находившимся в гостях, распивала горячительные напитки. Мужчина, по всей видимости, немного перебрал и решил присвоить себе чужие деньги. Подняв руку на пенсионерку, он достал из ее бюстгальтера 4700 рублей и убежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские начали поиски злоумышленника. Позднее удалось задержать мужчину 1973 года рождения в городе Сланцы у одного из домов на улице Кирова.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины.

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