В Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины

В Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Северной столицы участковая полиции задержала 53-летнего мужчину, который избивал 26-летнего молодого человека.

Инцидент произошел во вторник, 2 июня, около пяти часов вечера, на улице Тамбасова. Позже, когда злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, выяснилось, что он является безработным. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытки хищения сумки, в которой было 2,5 тысячи рублей.

К счастью, ограбление не удалось — преступник попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия, передает пресс-служба Главка МВД по Петербургу и области. Похищенное изъяли и вернули владельцу, ему также оказали необходимую медицинскую помощь. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник одного из образовательных учреждений Северной столицы подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красносельский район санкт-петербург улица тамбасова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пограничники: за 2020 год свыше 1,5 тысяч иностранцев пытались незаконно ...
В Петербурге полицейские прервали работу «кладмена» с партией ...
В Калининском районе Петербурга задержали автоугонщика
Домушник вынес из квартиры бизнесмена на Съезжинской миллион и мобильник
В Ленобласти в ДТП погибла 17-летняя школьница
Полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте
В Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины
Россиян предупредили о токсичных фруктах и овощах