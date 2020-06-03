В Красносельском районе полиция пресекла ограбление мужчины

В Красносельском районе Северной столицы участковая полиции задержала 53-летнего мужчину, который избивал 26-летнего молодого человека.

Инцидент произошел во вторник, 2 июня, около пяти часов вечера, на улице Тамбасова. Позже, когда злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, выяснилось, что он является безработным. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытки хищения сумки, в которой было 2,5 тысячи рублей.

К счастью, ограбление не удалось — преступник попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия, передает пресс-служба Главка МВД по Петербургу и области. Похищенное изъяли и вернули владельцу, ему также оказали необходимую медицинскую помощь. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник одного из образовательных учреждений Северной столицы подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия.