Коронавирус в Петербурге: 238 новых случаев за сутки

Коронавирус в Петербурге: 238 новых случаев за сутки
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Заболеваемость вновь постепенно идет вниз.

Сегодня, 18 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил обновленные статистические данные по эпидемиологической ситуации.

За прошедшие сутки в Северной столице было выявлено 238 новых случая инфицирования COVID-19. Стоит отметить, что показатель опускается с каждым днем, начиная с 10 июля, когда за сутки удалось обнаружить 300 новых случаев.

Излечился от коварной инфекции 161 пациент. Данный показатель напротив демонстрирует рост в последние дни.

Количество летальных случаев за последние сутки увеличилось на 27 человек.

В общей сложности за все время эпидемии в городе на Неве подтверждено 29144 случая болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19. Речь идет о сыпи на слизистой ротовой полости.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новые случаи заражения статистика эпидемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Известная экстрасенс из Петербурга Анна Амбарцумян умерла в отеле в Москве
Во Франции случился пожар в соборе Святых Петра и Павла
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Пожар в Колпино унес жизни двоих человек
Коронавирус в Петербурге: 238 новых случаев за сутки
В Ленобласти у пенсионерки украли деньги из бюстгальтера
Полицейские задержали подозреваемого в умышленном выстреле из пневматики в ...
В Ленобласти ищут злоумышленника, обокравшего квартиру инженера