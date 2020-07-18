Коронавирус в Петербурге: 238 новых случаев за сутки

Заболеваемость вновь постепенно идет вниз.

Сегодня, 18 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил обновленные статистические данные по эпидемиологической ситуации.

За прошедшие сутки в Северной столице было выявлено 238 новых случая инфицирования COVID-19. Стоит отметить, что показатель опускается с каждым днем, начиная с 10 июля, когда за сутки удалось обнаружить 300 новых случаев.

Излечился от коварной инфекции 161 пациент. Данный показатель напротив демонстрирует рост в последние дни.

Количество летальных случаев за последние сутки увеличилось на 27 человек.

В общей сложности за все время эпидемии в городе на Неве подтверждено 29144 случая болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19. Речь идет о сыпи на слизистой ротовой полости.