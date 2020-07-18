Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Бумажные книжки заменят их современной технологичной версией.

Документ, благодаря которому с 1 января 2021 года жители России смогут устраиваться на работу с помощью электронных трудовых книжек, сегодня, 18 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь все сведения о местах работы будут надежно храниться в личном кабине работника на сайте Пенсионного фонда. Помимо этого, документ будет находиться в доступе и на портале Государственных услуг.

В случае необходимости получить информацию в печатном виде, всегда можно будет обратиться за этим к своему последнему работодателю, во многофункциональные центры и непосредственно в сам ПФР.

Напомним, закон об электронных книжках вступил в силу с 1 января 2020 года. В его рамках, все работодатели обязаны сообщить своим сотрудникам о возможности перехода на электронную версию документа. Определиться, оставаться ли с бумажной книжкой или перевести ее в другой формат, все работники должны до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В случае, если россиянин впервые в жизни захочет устроиться на работу в 2021 году, то ему будет сделана уже исключительно электронная книжка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали действовать электронные трудовые книжки.