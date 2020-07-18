В Петербурге из-за коронавируса скончались 27 человек

В Петербурге из-за коронавируса скончались 27 человек
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

На данный момент от инфекции в городе погибли 1755 пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщает городской оперативный штаб. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус унес 27 жизней. У всех пациентов были положительные результаты тесты, а также стоял диагноз пневмония. Таким образом, общее число жертв составило 1755 человек. За день выявили 238 случаев заражения, а обследовать успели более 15 тысяч горожан.

Напоминаем, что в России заболели 765 тысяч граждан, летальных исходов – более 12 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут платить донорам антиковидной плазмы. Ее используют при лечении пациентов, зараженных инфекцией.

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