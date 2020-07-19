Безработный и судимый житель Ленобласти похитил КамАЗ, но попался полиции

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в хищении КамАЗа. Пропажу большегруза обнаружили еще в начале текущего месяца.

Еще 7 июля в поселке Войсковицы был похищен КамАЗ 2004 года выпуска. По данному факту было возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в субботу, 18 июля, у одного из домов на Шотландской улице стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Полицейские также выяснили, что мужчина уже был судим.

Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах неизвестный угнал «КамАЗ» с желтыми мигалками. О похищении большегруза сообщил водитель.