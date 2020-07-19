Скончался лама петербургского дацана Ломал Жамсо

На 42-м году жизни скончался лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Похоронен он будет на родине — в Забайкальском крае.

О смерти ламы сообщили в группе дацана в соцсети «ВКонтакте». В Петербурге он служил с 2017 года. До этого работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане.

«Передаём свои соболезнования родным и близким, петербургской буддийской общине лам и мирян», — отметили в дацане Гунзэчойнэй.

Лама Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 года в селе Алханай Читинской области (Забайкальский край). Получил философское образование, проходил обучение в Тибете. В петербургском дацане лама вел приемы прихожан и консультировал по индивидуальным астрологическим прогнозам, психологии, буддийским обрядам и ритуалам. Ломал Жамсо имел квалификацию для проведения огненной пуджи «Жинсрег».