Назван стартовый состав «Зенита» на матч против «Спартака»

Петербургский «Зенит» 19 июля встретится с московским «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России. С первых минут на поле выйдут нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В стартовом составе также заявлены вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев и полузащитники Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков и Малком.

В запасе оказались Даниил Одоевский, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Матч состоится на «Газпром Арене» в Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по местному времени. Командам предстоит сразиться за место в финале Кубка России.

Первый полуфинал прошел в Екатеринбурге 19 июля. Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Урал» со счетом 3:1 и завоевали место в финале. Голами отметились защитник Евгений Гапон, полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Артем Полярус.