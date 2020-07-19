Назван стартовый состав «Зенита» на матч против «Спартака»

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"Зенит" сыграет со "Спартаком". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» 19 июля встретится с московским «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России. С первых минут на поле выйдут нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В стартовом составе также заявлены вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев и полузащитники Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков и Малком.

В запасе оказались Даниил Одоевский, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Матч состоится на «Газпром Арене» в Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по местному времени. Командам предстоит сразиться за место в финале Кубка России.

Первый полуфинал прошел в Екатеринбурге 19 июля. Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Урал» со счетом 3:1 и завоевали место в финале. Голами отметились защитник Евгений Гапон, полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Артем Полярус.

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