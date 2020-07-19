Маленький мальчик из Тосно чудом выжил после падения из окна

Двухлетний житель Тосно выпал из окна на пятом этаже жилого дома. Ребенку удалось выжить, сейчас он в больнице.

Несчастный случай произошел накануне, 18 июля, в пятиэтажном доме на проспекте Ленина. Мать пострадавшего ребенка открыла окно для проветривания квартиры и, по всей видимости, не доглядела за ребенком. Малыш выпал из окна и отделался тяжелыми травмами. Мальчика госпитализировали в тосненскую больницу, он находится в реанимации.

Как сообщает 47news, стало известно, что его 25-летняя мать работает в магазине. Она одна растит двоих детей — второй на год старше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали проверку после падения двухлетней девочки из окна. В СК напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Недосмотр родителей может привести к трагедии.