В Петербурге начали проверку после падения двухлетней девочки из окна

В Петербурге начали проверку после падения двухлетней девочки из окна
Ребенка направили в детскую городскую больницу. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга у одного из жилых домов нашли девочку 2018 года рождения. Ребенок выпал из окна.

Инцидент произошел сегодня утром, 17-го июля, на улице Добровольцев. Девочку направили в детскую городскую больницу, где ребенку оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, по факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что нельзя оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно в случае, если они оборудованы москитными сетками, так как они не обеспечивают безопасность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок выпал из окна дома на Петровском проспекте.

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