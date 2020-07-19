Стало известно о смерти вокалиста петербургской группы «Синдром восьмиклассника»

Стало известно о смерти вокалиста петербургской группы &#171;Синдром восьмиклассника&#187;
Музыканту был 21 год. Фото: vk.com/tellmeaboutsuffering

В Северной столице погиб музыкант, вокалист панк-группы «Сидром восьмиклассника» Альберт Галимзянов. Его тело нашли под окнами жилой многоэтажки.

Как сообщает РИА Новости, все произошло минувшей ночью на Варшавской улице. Молодой человек получив смертельные травмы, выпав из окна квартиры. Он упал с высоты шестого этажа. Ему был 21 год.

Источник в силовых структурах рассказал, что, по предварительной информации, музыкант был в нетрезвом состоянии перед смертью. Все обстоятельства произошедшего станут известны позднее.

Участники группы «Синдром восьмиклассника», в которой пел и играл на гитаре погибший, уже подтвердили смерть музыканта в группе в социальных сетях. Они также рассказали, что в скором времени они опубликуют новые песни, записанные при нем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшую на Бали блогершу Тропицель похоронили в Петербурге.

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