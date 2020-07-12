Погибшую на Бали блогершу Тропицель похоронили в Петербурге

Тропицель скончалась на месте еще до приезда скорой. Фото:pixabay.com

Тропицель скончалась на месте еще до приезда скорой. Фото:pixabay.com

Траурное мероприятие прошло вчера, 11 июля, на Серафимовском кладбище.

Анастасия Зубрина, которая в социальных сетях имела фамилию Тропицель, попала в аварию на своем мотоцикле 21 июня. Известно, что правила дорожного движения нарушены не были, но случилась временная потеря управлением, из-за чего байк врезался в бордюр. Девушка погибла на месте.

Закрытые границы усложнили проведение похорон. Безутешные родители не смогли прилететь в Индонезии на процедуру кремации, которая состоялась 25 июня. Поэтому, урну с прахом позднее доставили в Санкт-Петербург.

О том, что прах 18-летней дочери наконец удалось похоронить на родине, сообщил ее отец в социальной сети Instagram. Позднее, на могиле будет установлен памятник.

Тропицель занималась блогерской деятельностью с 12 лет. Сначала она снимала видеоролики на Youtube, а позднее начала развивать свой Instagram-аккаунт, в котором набралось свыше миллиона подписчиков. На Бали блогерша проживала с прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшую блогершу Тропицель не могут похоронить в Петербурге.