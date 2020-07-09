Погибшую блогершу Тропицель не могут похоронить в Петербурге

Тропицель скончалась на месте еще до приезда скорой. Фото:pixabay.com

Тропицель скончалась на месте еще до приезда скорой. Фото:pixabay.com

Различные нюансы с документами задерживают процедуру похорон.

Российская 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель погибла на Бали еще в середине июня, разбившись на мотоцикле. После кремации, часть праха девушки развеяли на острове Бали. О таком желании девушки сообщили ее друзья. Но, не будучи полностью уверенным в этом, родители решили, что другая часть праха все же будет захоронена в Петербурге.

Помимо трагедии, семье погибшей приходится переживать проблемы с организацией траурного мероприятия. Сначала очень долго пришлось ждать прах их дочери, а в настоящий момент до сих пор идет согласование документов, которые позволят провести похороны. О трудностях отец Тропицель сообщил в своем личном блоге.

Мужчина недоумевает и не понимает, как в России кто-то умудряется хоронить умершего на третьи сутки, согласно традиции.

Помимо этого, родитель сообщил, что в будущем не собирается как-либо зарабатывать на памяти своей дочери. Ранее он открыл все ее видео для поклонников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья погибшей блогерши Тропицель не сможет попасть на кремацию.